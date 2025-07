Ferrovia Bologna-Prato: nuova riunione cabina di regia su linea Direttissima per fare il punto sui lavori

Una tratta ferroviaria completamente rinnovata e una serie di interventi per migliorare l’accessibilità e la funzionalità delle stazioni. Sono gli obiettivi dei lavori di potenziamento infrastrutturale in corso sulla linea Direttissima Bologna–Prato che puntano ad adeguare il collegamento agli standard europei per la circolazione delle merci e a garantire ai passeggeri – pendolari e viaggiatori occasionali – un servizio più affidabile, regolare e confortevole.

E’ quanto condiviso oggi durante la riunione della cabina di regia interistituzionale per il monitoraggio della linea Direttissima Bologna–Prato convocata dall’assessora regionale alla Mobilità, Trasporti e Infrastrutture, Irene Priolo, a cui ha partecipato anche l’assessore ai Trasporti della Toscana, Stefano Baccelli, insieme ai sindaci dei territori interessati e al Comitato dei Pendolari, e ai referenti tecnici delle strutture regionali e delle aziende coinvolte. Al centro dell’incontro, il punto sull’andamento del servizio e il confronto sulle criticità strutturali e organizzative dovute ai cantieri.

La cabina di regia tornerà a riunirsi all’inizio del prossimo anno (o prima in caso di necessità) per valutare gli esiti delle azioni intraprese e monitorare l’effettiva evoluzione del servizio ferroviario sulla tratta.

“Riunirci periodicamente è uno strumento fondamentale per dare continuità al confronto con i territori e i comitati dei pendolari- ha sottolineato Priolo-. Siamo consapevoli delle difficoltà quotidiane che vivono le persone, soprattutto in caso di lavori di manutenzione, ma ribadiamo il nostro impegno per ottenere da RFI e Trenitalia interventi strutturali, una maggiore manutenzione e un miglioramento tangibile del servizio. La priorità assoluta è garantire risposte rapide a chi ogni giorno sceglie il treno pur nella consapevolezza delle difficoltà create da numerosi cantieri: questo è il nostro impegno quotidiano che vogliamo portare avanti fino a che non saranno risolte le criticità”.

La fase in corso prevede fino al 26 settembre la chiusura della linea fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio dalle 9.30 alle 13.30 dei giorni feriali. A partire dal 29 settembre e fino al 13 dicembre, è prevista che la sospensione del traffico in quella tratta sia continuativa e si estenda all’intera giornata. In quell’intervallo le attività si concentreranno all’interno della Grande Galleria dell’Appennino, con interventi di pre-consolidamento, fresatura e consolidamento finale. Contestualmente saranno svolte le attività propedeutiche al rinnovo della linea di alimentazione elettrica dei treni. Il rinnovo vero e proprio avverrà in una fase successiva in quanto, per ragioni di sicurezza, i due cantieri non possono operare contestualmente all’interno della galleria.

Il potenziamento della linea è stata anche l’occasione per migliorare accessibilità, funzionalità e comfort nelle stazioni di San Benedetto Val di Sambro, Vaiano, Vernio, Pianoro, Monzuno e Grizzana, con interventi già ultimati o con ultimazione prevista entro la fine del 2025.

Dal 29 settembre al 13 dicembre il servizio sulla linea convenzionale Bologna – Prato prevede l’impiego di autobus, con diverse soluzioni di viaggio: autobus diretti senza fermate intermedie Bologna – Prato, autobus tratta San Benedetto Val Di Sambro – Vernio in corrispondenza con i treni della tratta Bologna – San Benedetto Val di Sambro e Prato – Vernio, corse dirette con bus fra Bologna e Vernio in giornate e orari di maggior afflusso pendolari in corrispondenza con i treni della tratta Vernio – Prato. Tuttora in corso interlocuzioni fra le Regioni e le aziende di trasporto per il perfezionamento dell’offerta. I canali di acquisto delle imprese ferroviarie sono in aggiornamento.

