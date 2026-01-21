Ferrante fa visita ai volontari della Protezione Civile

"Come assessore alla Protezione civile ritenevo doveroso prendere cognizione e venire a trovare i singoli volontari, nelle proprie sedi, dove operano, verificare direttamente le situazioni in cui operano e sentire le varie richieste per migliorare il servizio". Lo dichiara l’assessore alla Protezione civile, Massimo Ferrante, che ha iniziato un tour di ricognizione in alcune sedi delle associazioni della protezione civile comunale.

In queste ultime serate, l’assessore, accompagnato dai tecnici della Direzione Protezione civile del Comune di Genova, ha già visitato la sede dell’associazione nazionale Cavalleria in corso Saffi, le sedi di via Canevari di Associvile, Aib Valbisagno, RGe Radio Club Genova e Vab Montoggio, la sede di corso Torino della Nuova Acropoli e la sede di via Brigata Salerno dell’Associazione nazionale Carabinieri.

"La Protezione civile e i volontari, che ringrazio a nome dell’amministrazione comunale – sottolinea Ferrante – svolgono un lavoro quotidiano, silenzioso, ma costante, un servizio preziosissimo che notiamo solo nei momenti di emergenza e di calamità, ma è in realtà continuo, a servizio della sicurezza della comunità, anche in occasioni ludiche e sportive, di piazza, come a Capodanno. Avremmo voluto fare questo tour prima, ma abbiamo fatto 7 mesi intensi, un'estate con continue allerte, tra l'altro sia a settembre che novembre abbiamo avuto due eventi, estremamente a rischio per la città. Il grande lavoro che fa la direzione di Protezione civile è di consentire che tutte realtà e tutte le associazioni siano allo stesso livello di preparazione e di organizzazione".

L’assessore Ferrante, inoltre, annuncia che: "È in questi giorni in uscita l’avviso pubblico per il riconoscimento delle associazioni nell’ambito della Protezione civile. L'avviso pubblico permetterà a tutte le organizzazioni presenti sul territorio cittadino di collaborare con la Civica Amministrazione potenziando di fatto la risposta del Sistema Comunale di Protezione Civile, andando così a implementare il numero di volontari disponibili sul territorio comunale".

Nei prossimi giorni, l’assessore Ferrante ha già in programma altre visite alle sedi dei volontari Anpas in via Pacinotti, a quella dell’associazione nazionale Polizia di Stato e ai Volontari emergenza radio, a Sestri Ponente, alla sede della Cri Genova Ponente in via Camozzini, a Voltri.

