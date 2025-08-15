Ferragosto torrido in Liguria, temperature fino a 37 gradi: a Genova bollino rosso

Il caldo non dà tregua in Liguria, dove anche oggi è in vigore il bollino rosso per ondate di calore, il più alto previsto dal sistema di allerta.

Temperature – Secondo Arpal, centro meteo regionale, le minime saranno stazionarie o in lieve calo, mentre le massime registreranno un leggero aumento, fino a toccare i 36 gradi lungo la costa e i 37 nell’entroterra.

Cielo – La mattinata sarà serena o poco nuvolosa, con sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi alpini e appenninici nelle ore pomeridiane. Possibili brevi e isolati piovaschi interesseranno le zone interne.

Venti – Deboli o localmente moderati settentrionali nelle prime ore della giornata, in calo e in rotazione dai quadranti meridionali con brezze lungo le coste. Nel pomeriggio tendenza a disporsi dai quadranti occidentali con locali rinforzi su capi di Ponente e dello Spezzino.

Mare – Quasi calmo al mattino, diventerà poco mosso tra pomeriggio e sera.

Umidità – Su valori medi per l’intera giornata.

