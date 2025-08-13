Ferragosto a Rapallo: musica live, dj set e scenari da sogno

Rapallo si prepara a vivere un Ferragosto ricco di eventi che uniscono musica, spettacolo e suggestione, offrendo a cittadini e turisti un’esperienza unica in alcune delle location più affascinanti del territorio. Dal 14 al 18 agosto, tra il fascino medievale del monastero di Valle Christi, l’eleganza senza tempo del giardino della parrocchia di San Michele di Pagana e l’energia del Lungomare pedonalizzato, la città sarà animata da serate dedicate all’arte, alla cultura e al divertimento.

Si parte con la musica classica al Festival di Valle Christi - Giovedì 14 agosto, alle 21:30, prende il via la rassegna con un appuntamento del Festival di Valle Christi. Ad inaugurare la serie di eventi sarà il duo Cardinale-Magnasco, con una performance per violino e pianoforte che attraversa epoche e stili musicali. I due artisti, di fama internazionale, offriranno un concerto in cui virtuosismo tecnico e profondità espressiva si fonderanno in un raffinato viaggio musicale.

"Vissi d’Arte": l’opera sotto le stelle a San Michele di Pagana - Domenica 17 agosto, sempre alle 21:30, la musica si sposterà nel giardino della parrocchia di San Michele di Pagana. In scena “Vissi d’Arte”, spettacolo dell’ensemble Paganini, che guiderà il pubblico tra le arie più celebri del repertorio operistico. Un’occasione per lasciarsi avvolgere da melodie immortali in un’atmosfera raccolta e carica di emozione.

Antonello Salis e l’arte dell’improvvisazione a Valle Christi - Lunedì 18 agosto, alle 21:30, sarà ancora il Monastero di Valle Christi a fare da cornice a un evento imperdibile. Protagonista Antonello Salis, pianista e fisarmonicista sardo tra i più apprezzati a livello internazionale. Il suo concerto, intitolato “Salissolo”, sarà un viaggio tra jazz, influenze mediterranee e sperimentazione, per un’esperienza sonora intensa e sorprendente.

Sabato notte a ritmo di dance sul Lungomare - Sabato 16 agosto, a partire dalle 22:00, il Lungomare di Rapallo sarà chiuso al traffico e trasformato in una grande pista da ballo all’aperto con l’attesissimo evento “Night on the Beach”. Protagonisti DJ Rambo, Carapellese, Charlie, Yogi e Ale il Bilanciere, che proporranno un viaggio musicale tra le hit più amate degli ultimi cinquant’anni. Un’occasione per ballare sotto le stelle e vivere la città in modo diverso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.