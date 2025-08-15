Ferragosto, a Genova scatta il piano sicurezza: controlli rafforzati su autostrade, stazioni, porto e aeroporto

In vista del Ferragosto, la Questura di Genova ha predisposto un imponente piano di sicurezza interforze per garantire l’ordine pubblico durante il periodo del grande esodo estivo e del picco turistico. L’iniziativa è stata coordinata durante il Tavolo tecnico interforze convocato in Questura, con il coinvolgimento di tutte le articolazioni della Polizia di Stato, delle Specialità, dell’Esercito, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie locali.

Il piano del Questore Silvia Burdese prevede il massimo impiego di uomini e mezzi, con particolare attenzione alle zone del centro storico e della Darsena, interessate da fenomeni di degrado e segnalazioni da parte di residenti ed esercenti. In queste aree, sono attivi pattuglioni a piedi composti da forze dell’ordine e militari, in azione ogni sera nei vicoli più critici.

Malamovida - Nel mirino anche la movida serale, con controlli serrati su locali e vendita di alcolici ai minori, oltre a interventi mirati contro spaccio e reati predatori. Solo nelle ultime ore, le unità cinofile hanno sequestrato oltre un etto di hashish e cocaina nel centro storico.

Estesi anche i controlli nelle delegazioni cittadine e nel levante genovese, da Nervi a Voltri fino a Chiavari e Rapallo, dove sono in corso eventi e feste che richiamano numerosi villeggianti.

Strade, autostrade e stazioni - Sul fronte della viabilità, la Polizia Stradale ha rafforzato la propria presenza sulle arterie principali e in autostrada, con particolare attenzione a velocità, guida in stato di ebbrezza, uso di stupefacenti e cellulari. Aumentata la sorveglianza anche nelle stazioni ferroviarie e lungo le tratte turistiche più frequentate.

Mare e cielo - Il Porto di Genova si prepara ad accogliere oltre 35.000 passeggeri nella sola giornata di Ferragosto, mentre all’aeroporto sono attesi circa 6.000 viaggiatori. Previsti controlli rafforzati anche in ambito cibernetico, per prevenire truffe e reati online.

Segnalazioni e sospetti - La Sala Operativa della Questura coordinerà l’intero dispositivo, con monitoraggio costante del territorio grazie alla rete di videosorveglianza cittadina. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a segnalare tempestivamente al 112 qualsiasi comportamento sospetto, soprattutto in assenza dei vicini di casa, per prevenire furti e truffe agli anziani.

Durata - Il piano straordinario resterà attivo per tutta la settimana di Ferragosto e durante il controesodo.

