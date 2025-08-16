Ferragosto 2025, San Vito Lo Capo guida la classifica delle mete più ricercate dagli italiani

Ferragosto 2025 sarà all’insegna delle vacanze italiane. Secondo la classifica stilata da Holidu, piattaforma europea di prenotazione di case vacanze, tutte le 50 destinazioni più ricercate dagli italiani si trovano entro i confini nazionali. In vetta spicca San Vito Lo Capo, in Sicilia, seguita da San Teodoro in Sardegna e Marina di Ragusa, ancora in Sicilia.

San Vito Lo Capo – La località siciliana conquista il primo posto con un prezzo medio di 208 euro a notte, confermandosi come una delle mete balneari più amate del Paese. Sul podio figurano anche San Teodoro, in Sardegna, con un costo medio di 275 euro, e Marina di Ragusa, ancora in Sicilia, con 138 euro. Marina di Camerota, in Campania, si posiziona quarta (199 euro), mentre Porto Cesareo in Puglia chiude la Top 5 con 195 euro.

Regioni protagoniste – La Sicilia domina la classifica con 16 destinazioni: oltre a San Vito Lo Capo e Marina di Ragusa, ci sono Castellammare del Golfo (7° posto), Palermo (8°), Capo d’Orlando (15°) e Trapani, che chiude la graduatoria al 50° posto. La Puglia segue con 12 località, tra cui Gallipoli (6°), Vieste (11°) e Torre Lapillo (18°). La Campania conta 6 presenze, con Marina di Camerota nella Top 10, seguita da Agropoli (13°) e Paestum (19°). Il Lazio entra con 5 mete: Sperlonga (10°), Gaeta (14°), Terracina (25°), Roma (36°) e Ponza (42°).

Sardegna e altre regioni – La Sardegna mantiene una forte attrattiva con San Teodoro (2°), Olbia (9°) e Alghero (23°). Diverse regioni sono rappresentate da una sola località, come il Friuli-Venezia Giulia con Lignano Sabbiadoro (22°), l’Emilia-Romagna con Rimini (24°), il Molise con Termoli (37°), la Toscana con Follonica (44°), il Veneto con Caorle (47°) e la Basilicata con Maratea (38°).

Mete italiane – Un aspetto significativo dell’edizione 2025 è l’assenza di località estere. Nella classifica dello scorso anno figuravano città spagnole come Palma di Maiorca, Valencia e Barcellona, oltre alla francese Nizza. La concentrazione esclusiva sul turismo interno evidenzia una preferenza crescente per mete nazionali, favorita dalla varietà dell’offerta e dal rapporto qualità-prezzo.

Prezzi – Le destinazioni presentano un’ampia forbice di costi. Palinuro, in Campania, risulta la più cara con 339 euro a notte, seguita da Sperlonga (308 euro), San Teodoro (275 euro), Caorle (238 euro) e Olbia (236 euro). Tra le mete più economiche spiccano Catania (113 euro), Palermo (133 euro), Marsala (137 euro), Napoli (140 euro) e Sciacca (141 euro). In particolare, la Sicilia si distingue non solo per numero di presenze in classifica ma anche per convenienza.

Metodologia Holidu – L’analisi si basa sulle ricerche effettuate sul portale per soggiorni con check-in tra il 13 e il 15 agosto 2025 e check-out tra il 17 e il 18 agosto. Per ciascuna località sono stati indicati il numero medio di persone e il prezzo medio per notte. La classifica completa, con dati dettagliati, è disponibile sul sito ufficiale della piattaforma.

