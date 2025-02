Fermato per guida senza cintura, trovato con un coltello e strumenti da scasso: denunciato un 39enne

A Genova, un controllo stradale si è trasformato in una denuncia per possesso di armi e strumenti da scasso. Un 39enne, già noto per reati contro il patrimonio e la persona, è stato fermato dalla polizia a Genova per non aver indossato la cintura di sicurezza. Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto un coltello di grosse dimensioni nascosto nel cruscotto e, proseguendo l’ispezione, hanno trovato cacciaviti, chiavi combinate e un passamontagna.

FERMO – Il controllo è avvenuto nel pomeriggio in piazza Solari, quando una pattuglia dell’U.P.G. e S.P. ha notato l’uomo al volante senza la cintura allacciata. Dopo averlo fermato, gli agenti gli hanno chiesto i documenti.

SCOPERTA – Nel momento in cui ha aperto il vano portaoggetti per prendere i documenti, i poliziotti hanno subito notato un coltello svizzero con blocco lama, nascosto all’interno.

PERQUISIZIONE – A quel punto è scattata una verifica approfondita del veicolo, che ha portato al ritrovamento di sei cacciaviti di grandi dimensioni, sette chiavi combinate e un passamontagna nero. L’uomo non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla presenza di quegli oggetti.

PROVVEDIMENTI – Il 39enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi o strumenti atti a offendere e per il possesso di chiavi alterate o grimaldelli. Inoltre, è stato sanzionato per la violazione del codice della strada, con conseguente sospensione della patente per sette giorni.

