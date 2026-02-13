Fausto Brizzi a Telenord: "Martedì vi svelerò la mia nuova Notte prima degli esami"

"Ci sono una serie di coincidenze, quest'anno è il ventennale di Notte prima degli esami, non pensavamo di fare nulla di particolare, poi è nata l'idea. Ho scritto il numero 3 di Notte prima degli esami con il regista, che non sono io, è un esordio, si chiama Tommaso Renzoni, abbiamo scritto a quattro mani, e quindi ripetiamo l'operazione, un 35enne che racconta una maturità, per lui è un esordio, e racconta i ragazzi di oggi.

Alla fine diventerà quindi una trilogia in cui raccontiamo i ragazzi dell'89i ragazzi del 2006, perché anche il secondo film è ormai diventato vintage. Era ambientato nel 2006, con l'Italia che vinceva i mondiali, e secondo me adesso è migliorato anche il film, perché adesso ha acquistato un sapore nostalgico. E adesso raccontiamo i ragazzi di oggi, il film esce il 19 marzo, ma nel frattempo il 17 febbraio cadeva proprio il giorno dell'uscita, il ventennale dall'uscita e quindi tra i vari posti dove si poteva festeggiare abbiamo deciso di festeggiarlo a Genova, per un motivo specifico, il protagonista del nuovo capitolo, del terzo capitolo, è di Genova. E questa è una notizia, pubblicamente perlomeno, poi nei documenti ovviamente c'è. Il protagonista della terza sezione di questa trilogia si chiama Tommaso Cassissa, TommyCassi per i social. Che è nato sui social lui. Che è nato sui social e poi è diventato attore, l'anno scorso ha recitato nel musical Prova a prendermi nel ruolo di DiCaprio, al cinema, è bravissimo, ed è di Genova, è stato uno dei tedofori due settimane fa, insomma, quando c'è stato il passaggio della fiaccola. E quindi quale posto poteva essere più indicato da celebrare? Non solo, diciamo, sarà veramente un regalo per Genova, perché succederà qualcosa che poi nella promozione del film non accadrà più. Cioè ci sarà Nicolas Vaporidis, l'interprete originale, che darà proprio il cambio della guardia con il nuovo interprete, ci saranno gli altri interpreti del vecchio film, ci sarà Cristiana Capotondi, ci saranno gli interpreti del nuovo.Che è una cosa che in realtà non abbiamo comunicato ancora, che la serata sarà piena di sorprese. (6:31) L'incontro tra i vecchi protagonisti e i nuovi protagonisti avverrà quella sera, poi non avverrà mai più probabilmente. È certo, è proprio un cambio della guardia".

Lo ha raccontato a Radar, in onda su Telenord, il regista Fausto Brizzi, regista di Notte Prima degli esami, film cult che martedì prossimo verrà celebrato e riproiettato a Palazzo Ducale di Genova in occasione del ventennale, preceduto da una tavola rotonda.













