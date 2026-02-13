Benvenuti in Liguria mercoledì 18 febbraio dalle 20.30 tra Sestri Levante e Moneglia
di Gilberto Volpara
Appuntamento su Telenord e telenord.it
Il format dedicato a territorio ed enogastronomia di Telenord approda a Sestri Levante e Moneglia. Succede mercoledì 18 febbraio quando Benvenuti in Liguria resta sulla riviera levantina dopo aver toccato Riomaggiore: https://telenord.it/benvenuti-in-liguria-alla-scoperta-di-riomaggiore-100221
Nel corso della puntat,a innumerevoli sorprese insieme al Cucinosofo Sergio Rossi: dalla curiosità artistiche a quelle artigianali, passando per una cima di polpo unica nel suo genere fino ai segreti della birra. Tra gli ospiti Anto Canale, profondo conoscitore di Sestri, e Marco Rezzano, sommelier tra i riiferimenti non solo regionali.
Appuntamento dalle 20.30 sul canale 11 del digitale terrestre e su telenord.it.
