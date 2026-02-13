Snowboard cross: Michela Moioli e uno storico bronzo olimpico al profumo di pesto ligure
di Gilberto Volpara
La bergamasca apprezza le onde di Levanto e il prodotto gastronomico del genovesato per eccellenza
Strepitosa Michiela Moioli che nello snowboard cross vince la medaglia di bronzo olimpico sulla pista di Livigno dopo aver collezionato tutto quanto si poteva vincere in quella disciplina: l'oro a cinque cerchi di PyeongChang 2018, l'argento a squadre di Pechino 2022 e tre Coppe del Mondo 2016, 2018 e 2020.
Più forte di una tappa in ospedale rimediata soltanto 48 ore prima della gara, la campionessa bergamasca entra nella leggenda degli sport invernali con una semifinale emozionante e un grande recupero nella finalissima.
Tuttavia, la sua storia di atleta, dal talento cristallino e dalla straordinaria simpatia, in qualche modo, si lega alla Liguria. In estate non sono rare le sue apparizioni a Levanto e dintorni per surfare sulle onde della cittadina spezzina e, poi, c'è un contatto più recente nel solco della bontà.
A svelarlo è la famiglia Calcagno di Celle Ligure, produttrice di basilico e pesto d'alta qualità: "Abbiamo avuto l'onore di far conoscere a Michela il nostro prodotto, ma soprattutto lei ci ha fatto sapere d'averlo trovato delizioso inviandoci una splendida foto (vedi immagine). Da lì è nata una stima reciproca che, tavolta, come successo prima dell'Olimpiade, ci porta, per puro spirito d'amicizia, a recapitarne un po' presso la sua abitazione lombarda. Farle conoscere le nostre serre, come è stato per Kristian Ghedina, sarebbe un onore incredibile".
