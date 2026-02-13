Genova: prevenzione dermatologica, visite gratuite e informazione sanitaria al Don Bosco

Una mattinata dedicata alla salute e alla prevenzione dermatologica si terrà domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, presso l’Istituto Don Bosco (Via S. Giovanni Bosco 14, Genova).





L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Genova – Municipio II Centro Ovest, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della diagnosi precoce dei nei e delle macchie cutanee, strumenti fondamentali nella prevenzione delle patologie della pelle.





Promosso in collaborazione con numerose realtà del territorio – tra cui Rotary Club Genova San Giorgio, Rotary Genova Nord-Ovest, Rotary Club Genova Est, Rotaract Genova San Giorgio, Croce Bianca Genovese e Inner Wheel Genova Sud Ovest – l’evento riunisce associazioni e volontari sotto il motto “Uniti per fare del bene”.





Durante la giornata saranno offerti screening dermatologici gratuiti, effettuati da medici specialisti. In programma anche dimostrazioni pratiche di manovre di primo soccorso e la distribuzione di materiale informativo su tematiche sanitarie di grande rilevanza, come la prevenzione del papilloma virus (HPV) e la sindrome da scuotimento del bambino (Shaken Baby Syndrome).





“La prevenzione è uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per tutelare la salute dei cittadini” – dichiara Benedetto Gritta, Presidente del Rotary Club Genova San Giorgio – “Con questa iniziativa vogliamo offrire un servizio concreto alla comunità, promuovendo la cultura della diagnosi precoce e dell’informazione sanitaria. Il Rotary crede fortemente nel valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e volontariato per generare un impatto positivo e duraturo sul territorio”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.