Università di Genova: Emma Varasio assume la carica di Direttrice Generale dal 1° marzo
Oggi, venerdì 13 febbraio, nel corso delle sedute straordinarie del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, è stata ufficialmente deliberata la nomina della dott.ssa Emma Varasio a nuova Direttrice Generale dell’Università degli Studi di Genova.
La dott.ssa Varasio, già Direttrice Generale dell’Università degli Studi di Pavia, assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal 1° marzo.
