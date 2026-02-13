Attualità

Università di Genova: Emma Varasio assume la carica di Direttrice Generale dal 1° marzo

di Redazione

20 sec
Università di Genova: Emma Varasio assume la carica di Direttrice Generale dal 1° marzo

Oggi, venerdì 13 febbraio, nel corso delle sedute straordinarie del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, è stata ufficialmente deliberata la nomina della dott.ssa Emma Varasio a nuova Direttrice Generale dell’Università degli Studi di Genova.

La dott.ssa Varasio, già Direttrice Generale dell’Università degli Studi di Pavia, assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal 1° marzo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: