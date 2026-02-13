Genova Brignole: modifiche treni dal 16 febbraio al 28 marzo per lavori infrastrutturali

Sulle linee Genova – Torino, Genova – Milano, Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure, Genova – Busalla, Genova – Acqui Terme, Genova – Ventimiglia , le corse saranno cancellate tra Genova Brignole e Genova P. Principe o Genova Sampierdarena , oppure subiranno variazioni d’orario, con possibili partenze anticipate .

Sulle relazioni Genova Nervi – Genova Brignole – Genova Voltri , i treni saranno cancellati totale o parzialmente e/o subiranno modifiche d’orario.

Non circoleranno i treni R12039 e R12034 (Busalla – Genova) e R12306 e R12360 (Genova – Savona).