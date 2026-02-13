Genova Brignole: modifiche treni dal 16 febbraio al 28 marzo per lavori infrastrutturali
di v.f.
Dal 16 febbraio al 28 marzo, la circolazione ferroviaria a Genova subirà cancellazioni e variazioni d’orario a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale nei pressi della stazione di Genova Brignole.
Treni regionali
-
Alcuni treni subiranno modifiche o cancellazioni parziali nel nodo ferroviario di Genova.
-
Sulle linee Genova – Torino, Genova – Milano, Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure, Genova – Busalla, Genova – Acqui Terme, Genova – Ventimiglia, le corse saranno cancellate tra Genova Brignole e Genova P. Principe o Genova Sampierdarena, oppure subiranno variazioni d’orario, con possibili partenze anticipate.
-
Sulle relazioni Genova Nervi – Genova Brignole – Genova Voltri, i treni saranno cancellati totale o parzialmente e/o subiranno modifiche d’orario.
-
Non circoleranno i treni R12039 e R12034 (Busalla – Genova) e R12306 e R12360 (Genova – Savona).
Treni a lunga percorrenza
-
I treni Frecciabianca 8605 e Frecciargento 8551 (Genova P. Principe – Roma Termini) subiranno modifiche d’orario, anticipi e allungamento dei tempi di percorrenza. Le variazioni sul treno 8551 inizieranno dal 2 marzo.
Informazioni per i viaggiatori
I viaggiatori possono consultare gli aggiornamenti tramite:
-
la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia;
-
il call center gratuito 800 89 20 21;
-
il personale di stazione, presente con un presidio potenziato.
Inoltre, le informazioni saranno inviate tramite SMS, e-mail e notifiche sull’app. I clienti del Regionale possono ricevere avvisi direttamente con il biglietto digitale, acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Tramite App Trenitalia è possibile attivare le notifiche Smart Caring per aggiornamenti in tempo reale.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Snowboard cross: Michela Moioli e uno storico bronzo olimpico al profumo di pesto ligure
13/02/2026
di Gilberto Volpara
Genova: prevenzione dermatologica, visite gratuite e informazione sanitaria al Don Bosco
13/02/2026
di Redazione
Genova, Salis propone zone a vigilanza rafforzata per aumentare sicurezza e vivibilità
13/02/2026
di Redazione