Aeroporto Genova, Bucci: "Anche Regione ci sarà"

"Ci aspettiamo che ci sia l'aumento di capitale con soci, che potrebbero essere pubblici e privati, soprattutto che la strategia vada in porto. La visione ce l'abbiamo, la strategia anche, bisogna che i soci comincino a lavorarci. E sono confidente che succederà. Ovviamente la Regione entrerà". Lo ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Marco Bucci in merito al futuro dell'aeroporto di Genova Cristoforo Colombo intervenendo a margine del lancio di Airidea, la nuova compagnia charter interregionale che farà base proprio nell'hub genovese.

"E' presto per parlare di quote ma sicuramente il più possibile-ha aggiunto Bucci-. Ma l'obiettivo è quello di inserire un privato. La strategia la conoscete ed è sempre la stessa, non è cambiata. E' questione di esecuzione del progetto però l'esecuzione non la posso cominciare io, devono cominciarla i soci".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.