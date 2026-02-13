Emma Varasio nuova direttrice generale dell’Università di Genova

Cambio ai vertici amministrativi dell’ateneo genovese. Nelle sedute straordinarie del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, svolte oggi, venerdì 13 febbraio 2026, è stata ufficializzata la nomina di Emma Varasio come nuova direttrice generale dell’Università degli Studi di Genova. L’incarico decorrerà dal prossimo 1° marzo.

La nomina – La decisione è arrivata al termine del percorso di selezione condiviso dagli organi di governo dell’ateneo. La figura del direttore generale rappresenta uno snodo centrale nella gestione amministrativa e organizzativa dell’università, con responsabilità legate al funzionamento della macchina gestionale, alle risorse umane e alla programmazione strategica.

Il profilo – Varasio arriva a Genova dopo l’esperienza maturata come direttrice generale dell’Università degli Studi di Pavia, incarico nel quale ha seguito processi di riorganizzazione amministrativa e sviluppo dei servizi universitari. Il suo percorso professionale si colloca nell’ambito della dirigenza universitaria, con competenze consolidate nella gestione delle strutture complesse e nell’innovazione dei modelli organizzativi.

Le prospettive – L’ingresso della nuova direttrice generale coincide con una fase di trasformazione per l’ateneo genovese, impegnato su più fronti: digitalizzazione dei servizi, rafforzamento dell’offerta formativa e consolidamento dei rapporti con il territorio e il sistema produttivo. La nuova guida amministrativa sarà chiamata a supportare queste linee di sviluppo, affiancando gli organi accademici nelle scelte strategiche.

Il passaggio – L’avvio dell’incarico dal 1° marzo segnerà quindi l’inizio di una nuova fase gestionale, con l’obiettivo di garantire continuità amministrativa e accompagnare i progetti già avviati dall’università.