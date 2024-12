Fabio Tosi lascia il M5S e critica: “Numeri da assemblea condominiale”

Fabio Tosi, ex capogruppo del Movimento 5 Stelle in Liguria, annuncia via social la sua uscita dal movimento. In un post critico, sottolinea la perdita di rilevanza del partito nella regione, con un’affluenza definita “da assemblea condominiale” all’ultima riunione regionale.





L’annuncio – Tosi ha comunicato la sua decisione di disiscriversi dal M5S con un post sui social. L’ex consigliere regionale, che ha rappresentato il Movimento per due legislature consecutive, ha espresso il proprio disappunto per la situazione attuale del partito in Liguria.





Critiche – “L’ultima riunione regionale del M5S Liguria ha visto la partecipazione di appena una quarantina di persone”, ha scritto Tosi, aggiungendo provocatoriamente: “Tra qualche mese i numeri saranno paragonabili a un’assemblea condominiale”.





Un passato significativo – Tosi è stato una figura di rilievo del Movimento in Liguria, ricoprendo il ruolo di capogruppo dal 2020 dopo l’uscita di Alice Salvatore. Alle ultime elezioni regionali si è candidato con la lista civica “Liguri a testa alta per Orlando”, a sostegno del candidato di centro-sinistra Andrea Orlando, ma non è stato eletto.





Accuse al M5S – Nel suo intervento, Tosi ha anche criticato le presunte strategie elettorali future del Movimento a Chiavari: “Mi dicono che per le prossime amministrative sosterranno un importante esponente della Lega attraverso una lista civica per mascherarsi. Buone cose”.





Un addio polemico – Le dichiarazioni di Tosi segnano una rottura netta con il Movimento, evidenziando le difficoltà che il partito sembra attraversare a livello locale e regionale.