Expo 2025, Patrizia Saccone: "La Spezia protagonista globale e ambasciatrice della Liguria"

La Spezia all’Expo di Osaka 2025: un orgoglio italiano. Così Patrizia Saccone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune della Spezia, illustra al TGN Today in trasferta la partecipazione della sua amministrazione alla rassegna di Osaka. "Il Comune della Spezia non poteva mancare a un evento così importante a livello mondiale come l’Expo di Osaka 2025. E siamo contenti che la Regione Liguria ci riconosca questo primato, che non è soltanto un primato ligure, ma italiano".

Primato nazionale nella nautica - "Siamo la prima provincia italiana per incidenza di imprese nel cluster della nautica. Siamo qui con orgoglio, su mandato del sindaco Peracchini, a rappresentare la nostra città in tutte le sue sfaccettature. La Spezia e la Liguria oggi si pongono come porta d’Europa, con una movimentazione di merci in termini di TEU e un sistema logistico avanzato. Il nostro è un ‘mare blu’ che include infrastrutture portuali, militari, il polo nazionale della subacquea e il distretto del Miglio Blu"-.

L’eccellenza del Miglio Blu - "Il Miglio Blu è un’eccellenza. L’idea di mettere insieme grandi nomi della nautica da diporto italiana e della cantieristica – che sono leader non solo in Italia ma anche nel mondo – ha generato un enorme valore aggiunto. Italia e Giappone sono paesi lontanissimi, ma abbiamo molti punti in comune. Per esempio, siamo atterrati a Kansai, un aeroporto disegnato da un ligure: Renzo Piano. Liguri e giapponesi sono abituati a guardare oltre il mare, uniti da rigore e creatività".

Un arricchimento culturale reciproco - "Sono rimasta colpita dal grande rigore giapponese, ma credo che questo scambio possa arricchire entrambe le culture. Ci accomuna anche una certa riservatezza. È normale non scambiare una parola con nessuno in un luogo pubblico – una cosa tipicamente ligure. La Spezia ha saputo mettere a sistema realtà come San Lorenzo, Riva, Ferretti Group, Baglietto, Antonini, Cantiere Val di Taro, Fincantieri, Porto Lotti e l’Autorità Portuale. Tutti uniti da un protocollo che integra cantieristica, innovazione e ricerca.»

Difendere il mare: economia e ambiente - "Alla Spezia uniamo innovazione e sostenibilità. Vogliamo che il mare resti blu, perché se diventasse marrone, perderemmo una fonte di ricchezza fondamentale per l’economia e per il pianeta. Abbiamo siglato un accordo internazionale con Francia e Spagna. I francesi tengono molto alla loro lingua, e così abbiamo voluto tradurre anche “blue economy” in “economia blu”. Prima dello sviluppo serve la salvaguardia del mare".

Ricerca e innovazione: La Spezia in prima linea - "La Spezia ospita i centri di ricerca più importanti d’Italia: Enea, Cnr, Eni, GNV, ecc. Anche la camera iperbarica è stata inventata qui. Il polo della subacquea, nato per esigenze militari, oggi si apre a sviluppi civili, scientifici e industriali. Con l’Università di Genova nascerà presto un master sull’“Under Waters”. Il 98% delle terre rare si trova negli abissi: il nostro futuro sarà sottomarino. Il polo della subacquea è pronto ad affrontare queste sfide su scala globale"

L’Expo come finestra sul mondo - "L’Expo non è solo Giappone: è il mondo intero che si incontra in un solo luogo. Presentarsi qui significa confrontarsi globalmente. La Spezia ha colto un’opportunità straordinaria per mettere in rete formazione, occupazione e innovazione".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.