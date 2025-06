Expo 2025, Alessio Piana: "Liguria fra artigianato, turismo e internazionalizzazione"

Alessio Piana, consigliere delegato della Regione Liguria per lo sviluppo economico, illustra al TGN Today in trasferta a Osaka l'mportanza strategica dell'Estremo Oriente. "E' una zona strategica per tutto il sistema economico, è una zona con la quale la nostra regione già ha dei canali di contatto e di dialogo, di scambio commerciale e esiste già, diciamo, un importo di un export che si aggira intorno ai 40-45 milioni anno. Ma crediamo che potenzialmente anche per la Liguria essere presenti qui possa essere un'ulteriore opportunità di crescita."

La Liguria e “l’arte di vivere” -"La Regione Liguria è una regione bellissima, dove si vive molto bene e siccome ci sono tante zone del mondo che hanno un buon clima, che hanno un buon paesaggio e una buona qualità di vita, è giusto che anche la nostra si mostri al mondo."

Cultura e paesaggio in sintonia con il Giappone - "È quello che caratterizza la nostra presenza, è quello che caratterizza, diciamo i video e le suggestioni che potranno vivere tutti i visitatori del nostro padiglione. È quello che anche ci accomuna, un po' per alcuni aspetti con la cultura nipponica: il fatto di modellare l'ambiente e di rispettarlo profondamente, ma di crearne le condizioni perché possa essere vissuto al meglio. Mi riferisco, per esempio, alla suggestione della realizzazione dei muretti a secco, la valorizzazione della tradizione, la capacità di fare, di trasformare, diciamo il prodotto artigianale in qualcosa che è arte, che ha cultura e tanti aspetti. Che so, ma penso ci accomuni anche, che ci possano aiutare a comunicare meglio con una città, con un Paese come quello giapponese."

L’Italia terra di artigiani - "Se probabilmente nelle grandi filiere industriali l'Italia tradizionalmente fa fatica a competere con altri Paesi, sull'artigianato credo che non ce ne sia proprio per nessuno."

Mostrare il valore della lavorazione artigianale - "Non soltanto mostrare il loro prodotto, ma anche la lavorazione che è necessaria per arrivare a quel prodotto assoluto, ossia la lavorazione, la cura dei particolari, la conoscenza dei materiali, le tecniche e quindi tutta una serie di fattori che rendono unico e straordinario come le creazioni dei nostri artisti e artigiani."

Artigiani e PMI nella filiera industriale - "Le PMI sono animate spesso da artigiani che in qualche modo, con il loro ingegno, con il loro estro, con la loro creatività, con le competenze, riescono a produrre... magari ingranaggi, piccoli dettagli che poi sono funzionali alle cose che vengono realizzate dall'industria, che la rendono unica per qualità e per eccezionalità."

Supporto regionale all’internazionalizzazione - "È proprio con questa visione, con questo spirito e per queste finalità che cerchiamo di indirizzare delle risorse e dei fondi europei di sviluppo economico proprio a questi progetti di internazionalizzazione, aiutando queste realtà artigiane che, come lei ricordava, molto spesso sono composte da una o due persone... ad affiancarsi a figure professionali che possano sviluppare gli aspetti di marketing, legati all’e-commerce, e che possano sviluppare contatti con altri Paesi."

Internazionalizzazione come leva economica - "Fare in modo che dalla piccola realtà artigiana si possa via via strutturare un qualcosa che possa portare ricchezza, aumentare la produttività. C'è questa idea di poter utilizzare il mercato straniero per migliorare il nostro PIL. Poi è chiaro che tutto ciò che si esporta è valore aggiunto diretto per l'economia del nostro territorio."

Valorizzazione turistica della Liguria - "Assolutamente sì, lo faremo durante questa settimana, ma lo faremo soprattutto grazie alle relazioni e ai contatti che in questa settimana avremo modo di instaurare con una stampa specializzata nel settore, con tour operator, con operatori che appunto gestiscono le piattaforme che propongono i pacchetti turistici."

Turismo esperienziale e di cerimonia - "In altri Paesi, la vacanza può essere intesa come un’esperienza o un’opportunità, una cerimonia particolare della propria vita, della propria famiglia, dei propri affetti, in un Paese in cui trovare sicuramente uno scenario di contesti unici ed eccezionali."

Attrarre eventi di prestigio internazionale - "Noi forse da liguri dobbiamo vincere qualche resistenza in più, ma credo che possa essere davvero un'opportunità e che, se ben governata e ben gestita, possa soprattutto magari in periodi in cui è minore la frequentazione turistica canonica... parliamo tanto di destagionalizzare, parliamo tanto anche di valorizzazione dell'entroterra."

Impressioni sul Giappone - "Osaka è una bellissima città, una città che in realtà è stata ricostruita nel secondo dopoguerra. Una città che però ha dei quartieri molto particolari, molto tipici, che sono molto vissuti, molto animati e sicuramente un posto piacevolissimo da scoprire."

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.