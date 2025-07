Explora Journeys, triplice tappa per la nuova flotta MSC: varo, moneta e primo taglio lamiera

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tre nuove tappe nella costruzione della flotta Explora Journeys, il brand di lusso di MSC. A Genova, nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, si è celebrato oggi il varo tecnico di Explora III, la cerimonia della moneta per Explora IV e il taglio lamiera per Explora V.

Lavori in corso – Le sei navi della nuova flotta saranno operative entro il 2028. Explora I ed Explora II sono già in servizio, Explora III entrerà in attività nel 2026, Explora IV e V nel 2027, mentre Explora VI nel 2028.

Tecnologia e ambiente – Le unità sono equipaggiate con le più moderne tecnologie per la riduzione delle emissioni e la protezione dell’ambiente marino. Tra queste, sistemi di cold ironing, apparati per il taglio delle emissioni e, sulle ultime quattro navi, alimentazione a GNL con predisposizione per fuel rinnovabili e celle combustibili a idrogeno.

Investimenti – L’intero progetto vale 3,5 miliardi di euro. In Italia, tra ricadute industriali, tecnologiche e occupazionali, gli effetti complessivi sono stimati oltre i 15 miliardi. La costruzione coinvolge una filiera prevalentemente italiana con forte presenza di PMI.

Dichiarazioni – «Stiamo trasformando la nostra visione in realtà», ha sottolineato Pierfrancesco Vago, Presidente della Divisione Passeggeri MSC. «Queste navi svolgono un ruolo fondamentale nel nostro percorso di decarbonizzazione». Ha ricordato poi il forte legame tra MSC e la Liguria testimoniato anche dalla realizzazione di cinque delle sei navi della flotta Explora Journeys proprio a Sestri.

Ha espresso apprezzamento per il lavoro del Ministero del Mare sul nuovo Piano del Mare, ribadendo la necessità di un approccio pragmatico, a partire dai dragaggi portuali e dagli interventi infrastrutturali legati ai cambiamenti climatici e alle nuove esigenze energetiche, per non perdere competitività rispetto agli scali esteri. Vago ha poi rimarcato il successo del brand Explora Journeys e della collaborazione con Fincantieri: in meno di un anno, due tripli eventi a Genova, con un totale di dieci navi costruite insieme tra il 2016 e il 2028 e un investimento complessivo di circa 7 miliardi di euro, con ricadute positive per l’economia e l’occupazione.

Luigi Matarazzo, Direttore Generale Divisione Navi Mercantili di Fincantieri- «Non era facile, prima della pandemia, prevedere quello che sarebbe stato il futuro, e loro sono stati davvero molto bravi, con un prodotto eccezionale e una nave davvero molto bella. Il prestigioso traguardo raggiunto oggi dalle nostre società sia di buon auspicio per l’intero comparto, nel rispetto degli impegni presi con i partner, dei più alti standard di qualità e di un costante miglioramento».

Ricordando la lunga collaborazione con MSC, ha aggiunto: «Il rapporto tra Fincantieri e MSC nasce da lontano: ricordo ancora nel 2013 l’allungamento delle prime quattro navi con il cosiddetto programma di ‘rinascimento’, seguito nel 2014 dall’ordine di altre due bellissime unità della classe Seaside. Nel 2017 è arrivato l’ordine per altre due navi della classe Evo, e infine nel 2019 abbiamo firmato il contratto delle sei unità che oggi vedete, gli Explorer Journeys».

Martazzo ha spiegato anche gli aspetti tecnologici: «Tutte e quattro le ultime navi, dalla 3 alla 6, saranno dotate di propulsione LNG e le ultime due saranno predisposte per l’utilizzo dell’idrogeno, un combustibile che consente un abbattimento significativo delle emissioni. L’investimento del gruppo MSC per queste sei unità è pari a oltre 3,5 miliardi di euro, con ricadute sull’economia italiana stimate in oltre 15 miliardi di euro, grazie a una filiera prevalentemente italiana, composta in gran parte da piccole e medie imprese». Infine, ha sottolineato il ruolo del cantiere: «Il cantiere di Sestri Ponente rappresenta perfettamente la nostra ambizione di guardare al futuro. Qui Fincantieri ha deciso di investire con determinazione, perché crediamo che la nostra ambizione e quella di questo territorio abbiano una base comune molto forte: la spinta all’innovazione».

Prospettive – Explora Journeys si sta affermando come nuovo punto di riferimento nei viaggi di lusso. Le navi, ambasciatrici del Made in Italy, propongono itinerari esclusivi e un’esperienza di bordo centrata su qualità, innovazione e sostenibilità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.