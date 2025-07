Ex Sampdoria: Pirlo riparte dagli Emirati e firma per lo United FC di Dubai

Nuovo capitolo professionale per Andrea Pirlo, che torna ad allenare dopo l'esperienza alla Sampdoria. Il tecnico italiano, 46 anni, è stato annunciato ufficialmente come nuovo allenatore dello United FC, club con sede a Dubai che milita nella First Division League, la seconda serie del campionato degli Emirati Arabi Uniti.

Per Pirlo si tratta della seconda esperienza all’estero da tecnico, dopo quella vissuta in Turchia alla guida del Fatih Karagümrük nella stagione 2022/23. Il suo ultimo incarico era stato alla Sampdoria in Serie B, interrotto però con l'esonero arrivato in avvio della seconda stagione dopo una serie di risultati deludenti.

L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali dello United FC, con un messaggio celebrativo: “Una vera leggenda prende il comando! Siamo orgogliosi di annunciare Andrea Pirlo come nuovo allenatore. Con la sua visione, passione e mentalità vincente, inizia un nuovo capitolo. Benvenuto a Dubai, Mister Pirlo!”

Il club punta sulla notorietà e l’esperienza internazionale dell’ex centrocampista di Milan, Juventus e Nazionale italiana, campione del mondo 2006, per rilanciarsi nella lotta alla promozione. Per Pirlo, che da calciatore ha vinto tutto, si tratta di una nuova occasione per rilanciare anche la propria carriera da allenatore, dopo alcune stagioni altalenanti.

