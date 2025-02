Ex Sampdoria: Palombo al Parma come vice di Chivu, subentrato a Pecchia

Angelo Palombo, ex centrocampista alla Sampdoria dal 2002 al 2017 con una breve parentesi all'Inter, torna in serie A: a 43 anni, sarà il viceallenatore del Parma, appena passato dall'altro ex doriano Fabio Pecchia a Cristian Chivu, anch'egli con una grande carriera di calciatore con le maglie di Inter e Roma. Chivu arriva con un entourage qualificato, tra cui oltre a Palombo ci sono Nicola Pavarini, ex portiere del Parma, e Antonio Gagliardi, altro collaboratore di Chivu.

Esonero - Il Parma, intanto, ha ufficializzato l'esonero di Fabio Pecchia attraverso un comunicato che sottolinea i successi ottenuti dal tecnico, tra cui la vittoria del campionato di Serie B. "Il percorso del Parma Calcio e di Fabio Pecchia si divide", si legge nel comunicato, che esprime gratitudine per il lavoro svolto dal tecnico e dal suo staff durante oltre due anni di collaborazione.

Carriera - Arrivato da svincolato nell'agosto del 2002 dopo il fallimento della Fiorentina, preso per coprire le spalle al colombiano Jorge Eladio Bolano, il ventenne Palombo divenne presto una colonna della squadra di Novellino tornata in serie A con un mese di anticipo sulla fine del campionato. Quindi ha percorso tutta la strada compiuta dalla Sampdoria tra piazzamenti di rilievo in campionato e coppe europee, senza dimenticare la finale di Coppa Italia 2009, chiudendo con la fascia di capitano al braccio. In azzurro, Palombo ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004 e partecipato alla fase finale del Mondiale 2010 in Sudafrica. Di 411 presenze e 13 gol il bilancio finale in blucerchiato. Alla Sampdoria ha cominciato nel 2017 anche la carriera di allenatore, con vari incarichi (collaboratore tecnico, vice ad interim, responsabile U17).

