Ex Sampdoria: Kasami torna in Svizzera, ha firmato per il Sion

Dopo essere stato escluso dal gruppo blucerchiato per scelta societaria e aver conseguentemente rescisso il contratto ai primi di febbraio, Pajtim Kasami torna nella sua Svizzera, firmando per il Sion fino al 2026. Il centrocampista elvetico, origini albanesi nella Macedonia del Nord, 32 anni, era arrivato in blucerchiato il 14 settembre 2023 esordendo quattro giorni dopo, nella partita interna contro il Cittadella, persa per 2-1. L'11 novembre seguente segnava il suo primo gol con i blucerchiati, nonché primo assoluto in Italia nel successo per 2-0 in casa del Modena. Chiude la sua esperienza doriana con 37 presenze e 6 gol.

Il club elvetico ha annunciato l'accordo attraverso i propri canali social: Il FC Sion è lieto di annunciare ufficialmente l'ingaggio di Pajtim Kasami. Il centrocampista di 32 anni arriva nel Vallese dalla Sampdoria e si è legato al club fino al 30 giugno 2026. Nato e cresciuto nel cantone di Zurigo, Kasami ha avuto una carriera internazionale ricca fin da giovane. Ha giocato in Inghilterra, Italia e Grecia, disputando oltre 40 partite in competizioni europee e altrettante in Premier League. In Svizzera, ha indossato prima le maglie di Winterthur, GC, Bellinzona e Lucerna, per poi giocare più recentemente con il FC Sion e il FC Basilea. Internazionale svizzero con 12 presenze, Pajtim Kasami ha partecipato a oltre 180 partite ufficiali di Super League, segnando 44 gol e fornendo 23 assist. È in Vallese che ha giocato il maggior numero di partite in Svizzera, con 104 apparizioni in prima divisione e 32 gol segnati tra il 2017 e il 2020. "Conservo un ottimo ricordo del mio periodo in Vallese. Tornare al FC Sion è una grande soddisfazione per me. Ringrazio la famiglia Constantin per la fiducia che mi ha accordato. Il progetto e la dinamica mi piacciono. Non vedo l'ora di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi", ha dichiarato Pajtim Kasami, arrivato questa mattina presso la sede del club. Per Barthélémy Constantin, direttore sportivo del FC Sion, questo ingaggio rappresenta la volontà del club di portare esperienza e personalità nel gruppo. "Pajtim conosce la nostra realtà. Ha uno spirito vincente e si identifica perfettamente con i nostri valori. In campo, saprà portare la sua energia, le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco". Kasami svolgerà il suo primo allenamento mercoledì presso il centro di allenamento del FC Sion a Riddes. Sarà presentato ai media venerdì durante la conferenza stampa settimanale del club.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.