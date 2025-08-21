Ex Sampdoria, Jankto dice addio al calcio a 29 anni: "Troppi infortuni, passerò più tempo con mio figlio"

"Troppi infortuni, e poi voglio stare piu' tempo con mio figlio" - con un messaggio postato sui social il calciatore ceco Jakub Jankto annuncia l'addio al calcio giocato, a soli 29 anni.

In Italia ha vestito le maglie di Udinese, Cagliari e Sampdoria: con il club blucerchiato ha raccolto 97 presenze con 9 gol all'attivo, tra 2018 e 2021.

Jankto fu il primo giocatore di calcio a fare coming out, annunciando sempre via social la propria omosessualità. Oggi l'annuncio su Intagram in cui rivela l'addio al calcio giocato, spiegando anche le motivazioni: "Molti mi chiedono se continuero' a giocare - scrive Jankto - La mia risposta è: sfortunatamente no. La ragione e' semplice, troppi infortuni, i legamenti della mia caviglia sono completamente andati".

In Jankto la volontà di passare più tempo con il figlio Jankto, avuto dall'ex compagna, la modella Markéta Ottomanská: "Il punto chiave - aggiunge Jankto - è mio figlio, col quale non ho la possibilità di vedermi tanto spesso. Voglio cambiare questa situazione, perche' abbiamo solo una famiglia, e per questo voglio trasferirmi a Praga e passare più tempo con lui"

