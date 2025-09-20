Ex Sampdoria: il Palermo ingaggia Bereszynski

Il Palermo aggiunge esperienza e solidità al reparto arretrato: Bartosz Bereszynski è ufficialmente un nuovo giocatore rosanero. Il difensore polacco, classe 1992, era attualmente svincolato dopo la fine del suo contratto con la Sampdoria.





L'annuncio è arrivato direttamente dalla società di viale del Fante, che ha confermato l'ingaggio attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Nella scorsa stagione, Bereszynski ha collezionato 21 presenze in Serie B con la maglia blucerchiata. In carriera ha militato in Serie A anche con le maglie di Napoli ed Empoli.





Con questo innesto, il Palermo chiude il cerchio sul reparto difensivo, colmando il vuoto lasciato dalla recente partenza di Giangiacomo Magnani, ceduto alla Reggiana con la formula del prestito secco.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.