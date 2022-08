Ex Samp, anche Grandoni con Flachi alla Praese

di Matteo Angeli

Proprio oggi ha rassegnato le dimissioni da responsabile del settore giovanile del Savona dopo una lite con la nuova proprietà

Non solo Francesco Flachi. La Praese, società di Promozione, secondo quanto raccolto da Telenord, sta per ufficializzare l'accordo con Alessandro Grandoni, l'ex difensore di Sampdoria, Lazio e Livorno. Grandoni, classe 1977, proprio oggi ha rassegnato le dimissioni da responsabile del settore giovanile del Savona. Lo ha fatto al termine di una giornata complicata durante la quale ha di fatto discusso pubblicamente con la nuova proprietà. A Grandoni non sono per nulla piaciutele parole del neopresidente Sebastiano Cannella: “il Settore Giovanile non vogliamo farlo tanto per fare”. Ha preso la parola e ribattuto punto su punto. Poi al termine della conferenza ha rassegnato le dimissioni.

"Ritenendo tale decisione un atto di coscienza e responsabilità, doveroso nei confronti della Società, della Città di Savona, delle famiglie e di tutti miei collaboratori, sono a comunicare di aver rassegnato le mie dimissioni quale Responsabile del Settore giovanile della A.S.D. Savona Calcio".

Ora per Grandoni, che ha due figli nati a Genova, la nuova avventura con la Praese dove si occuperà dei ragazzi e dove ritroverà il suo compagni di squadra alla Sampdoria. Domani alle 18 la presentazione ufficiale e l'inizio della stagione.