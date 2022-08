Francesco Flachi torna a Genova: giovedì l'inizio della preparazione con la maglia della Praese

di Marco Innocenti

L'ex blucerchiato affronterà il primo allenamento con la squadra di mister Fabio Carletti, impegnata nel prossimo campionato di Promozione

Il ritorno del "figliol prodigo" è ormai alle porte: Francesco Flachi torna nella sua Genova e lo fa per vestire la maglia della Praese, squadra che si presenta ai nastri di partenza del campionato di Promozione con l'ambizione dichiarata di centrare il salto in Eccellenza. Un traguardo che, a dire il vero, lo scorso anno era effettivamente arrivato, con la vittoria dei playoff ma con la retrocessione di due liguri dalla Serie D, il sogno è amaramente svanito. Ora la Praese ci riprova, ma con una freccia in più al proprio arco: Francesco Flachi, con tutta la sua voglia di tornare a divertirsi su un campo da calcio e, magari, di deliziare tutti con una delle sue fantastiche rovesciate.

L'ex blucerchiato, dopo aver pienamente scontato la sua squalifica, era tornato in campo già alcuni mesi fa con la maglia del Signa, squadra dell'hinterland fiorentino nella quale era dirigente, ma ora l'asticella si alza un po'. Flachi infatti affronterà la preparazione pre campionato con il resto della squadra, scendendo in campo subito dopo la presentazione ufficiale, in programma giovedì 11 agosto alle ore 18.

"Ma le novità non finiscono qui - assicurano dalla Praese - Flachi, oltre a far parte a tutti gli effetti della prima squadra, ricoprirà in società anche del ruolo di supervisore della scuola calcio, sarà un punto di riferimento tecnico per i più piccoli e un valido supporto per tutti i tecnici e i dirigenti delle leve più piccole della famiglia bianco-verde-gialla".