Genova, Francesco Flachi al SampCity: "Spero un giorno di lavorare con Novellino"

di Tiziana Cairati

Il libro con la prefazione del tecnico Walter Novellino racconta tutta la storia dell'attaccante: gli esordi con l'Isolotto, la squalifica, il ritorno al calcio

Un’accoglienza da numeri uno per Francesco Flachi al SampCity, dove l’indimenticato attaccante della Sampdoria ha presentato la sua biografia ‘Una vita in rovesciata’ con la prefazione di Walter Novellino.

“C’è tutta la mia storia, tutti gli aneddoti da quando ho iniziato a giocare all’Isolotto, sono stato molto libero nel dire non mi sono nascosto da nulla. Tra l’altro il ricavato andrà per una buona causa, al canile di Monte Contessa di Genova gestito dall’associazione Una. Se qualcuno è curioso di leggere io”, spiega Flachi, che prosegue raccontando il suo rapporto speciale con il tecnico Walter Novellino.

“Il mio rapporto con Walter – prosegue l’attaccante - non è iniziato bene, ci sono stati un po’ di conflitti, abbiamo un carattere simile siamo molto istintivi, delle volte non abbiamo avuto le giuste misure per confrontarci, poi con il passare del tempo è venuto fuori un gradissimo rapporto di affetto e di stima. Lui è sempre stato per me e mi fa enormemente piacere, ha combattuto la sua battaglia per me”.

Il giocatore chiude con un chiaro messaggio al suo ex tecnico: “Spero che Novellino abbia un posto per me perché mi farebbe piacere tornare con lui sia per l’uomo che per quello che mi può insegnare”.