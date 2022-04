Sampdoria, prove anti-Salernitana a Bogliasco. Damsgaard in continua crescita

di Redazione

Lavoro mattutino al Mugnaini con prove tecniche della prossima gara. Domani mattina la rifinitura, poi in serata la squadra si ritroverà in ritiro

La Sampdoria ha lavorato stamattina sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco, effettuando una serie di esercitazioni in preparazione alla gara con i granata. Cresce la condizione di Damsgaard, che ha partecipato alla partitella con i compagni.

Domani, venerdì, è prevista la rifinitura in orario mattutino. In serata la squadra si ritroverà in albergo per il consueto ritiro pre-partita.