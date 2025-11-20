Ex Ilva: Urso convoca il 28 novembre il tavolo per le fabbriche di Cornigliano, Novi e Racconigi. Presidio verso lo scioglimento

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per venerdì 28 novembre alle 15.30, al ministero dell'Industria che ha sede a Palazzo Piacentini, un incontro dedicato al futuro degli stabilimenti del Nord Italia dell’ex Ilva.

La riunione, richiesta da sindacati ed enti locali, coinvolgerà i rappresentanti dei lavoratori e dei territori interessati.

Il confronto riguarderà in particolare i siti di Genova-Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi, con l’obiettivo di aggiornare le parti sul piano di manutenzione degli impianti e sulla formazione del personale presentati dai Commissari durante l’ultimo Tavolo Ilva a Palazzo Chigi.



La notizia può causare lo scioglimento del presidio operaio che da ieri ha provocato notevoli disagi viabilistici.

Intanto il segretario Fim Cisl Liguria, Christian Venzano, critica duramente il piano presentato dal Governo, definendolo confuso e senza prospettive occupazionali. Avverte che un eventuale stop dello stabilimento di Cornigliano, anche per pochi mesi, rischierebbe di portare alla chiusura definitiva. Gli impianti soffrono anni di mancata manutenzione e servono subito investimenti e garanzie sulla continuità produttiva, senza possibilità di negoziare alternative.

