Ex Ilva, Uliano (Fim Cisl): "Rischiamo una bomba sociale

Futuro degli stabilimenti Ex Ilva, situazione Piaggio Aero e rinnovo dei contratti per i lavoratori metalmeccanici al centro dell'attenzione del segretario generale di Fim Cisl Ferdinando Uliano, oggi a Genova per il consiglio generale dei metalmeccanici della Liguria

Ex Ilva - "Più che un impasse quella dell'ex Ilva è una situazione drammatica, rischiamo una bomba sociale vera e propria perché di fatto se non si procede attraverso l'autorizzazione integrata ambientale per quanto riguarda il complesso di Taranto, il rischio è che anche l'ultimo altoforno in attività venga bloccato e questo non alimenterebbe più neanche Genova" .- afferma Uliano - "È chiaro che ci troveremmo a dover ridisegnare una situazione che non vorremmo affrontare. In queste ore noi siamo impegnati a fare in modo di mettere in sicurezza l'impianto e soprattutto di chiedere e di pretendere dalle istituzioni locali di assumere quelle decisioni necessarie per poter giungere alla definizione dell'autorizzazione integrata ambientale che significa sia il rigassificatore sia al desalinatore perché questo consente di alimentare l'impianto. Confidiamo ancora di portare quell'impianto a 6 milioni di tonnellate per fare in modo di alimentare anche lo stabilimento di Genova. È chiaro che altre ipotesi noi al momento non le valutiamo, però sono ipotesi che per noi devono avere sempre al centro la salvaguardia occupazionale. la massima garanzia per le prospettive industriali, questo per noi è importante"

Piaggio Aerospace - Proprio oggi è stato ufficializzato il passaggio di Piaggio Aerospace alla società turca Baykar, con la firma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy: "Quello di Piaggio Aero è un accordo importante perché fa uscire la società da 6 anni di amministrazione straordinaria. C'è un progetto industriale che conferma la produzione di velivoli, motori e service, ma nello stesso tempo aggiunge il business del dei droni. Questa è un'occasione importante da verificare - dice Uliano - ovviamente c'è una golden power che ci consente anche di verificare passo per passo il piano industriale e soprattutto la messa in sicurezza di 680 lavoratori".

