Ex Ilva, riunione in Prefettura: definito calendario vertice di Roma del 28, focus prima su fabbriche del Nord poi su futuro intera azienda

SI svolgerà in due distinte fasi il vertice del 28 novembre, convocato a Roma al ministero dell'Industria, a Palazzo Piacentini in via Veneto, dal ministro Adolfo Urso con le istituzioni e le parti sociali.



La riunione si articolerà in due distinti momenti: dalle 15 alle 16 ci si soffermerà sugli stabilimenti posti nell'area nord del Paese, da Cornigliano a Novi a Racconigi, mentre dalle 16 in poi verrà affrontato il futuro dell'intero complesso aziendale.

Il programma del vertice romano è emerso dalla riunione in Prefettura svoltasi con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni locali, da Marco Bucci a Silvia Salis, e dei sindacalisti. All'uscita, sia la Salis che Bucci si sono dichiarati soddisfatti della disponibilità del governo ad attivarsi, nell'incontro del 28 che era stato sollecitato in particolare dalla sindaca, per salvare la siderurgia italiana e genovese e la relativa occupazione, che nella nostra città conta oltre mille posti di lavoro.

