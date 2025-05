Ex Ilva, incendio altoforno dimezza la produzione: l'azienda chiede la cassa integrazione per 178 dipendenti a Genova

Il blocco dell'altoforno 1 dell'ex Ilva di Taranto in seguito all'incendio scoppiato nello stabilimento ha dimezzato la produzione: per questo l'azienda ha chiesto la cassa integrazione per quasi 4mila dipendenti, di cui 178 genovesi. In tutto i lavoratori coinvolti sono 3926: gli altri stabilimenti interessati sono quello di Taranto (3538), poi Novi Ligure (165) e Racconigi (45).

Indagini - L'altoforno 1 ora è sottoposto a sequestro probatorio: a condurre l'inchiesta è il pm Francesco Ciardo; tra gli indagati il direttore generale Maurizio Saitta, il direttore dello stabilimento Benedetto Valli e il direttore dell'area altiforni, Arcangelo De Biasi. I reati ipotizzati sono omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro e getto pericoloso di cose. A uno degli indagati è contestata anche la mancata comunicazione in base alla legge Seveso sull'incidente rilevante.

L'azienda contesta che la procura non abbia autorizzato nei tempi utili le atti8vità di manutenzione e messa in sicurezza, "rendendo ora non più applicabili le procedure standard di esecuzione", quindi "nel momento in cui dovessero essere autorizzate, oggi, dopo oltre 120 ore dall'evento, non è più possibile procedere con il colaggio dei fusi, con la conseguenza che, in caso di riavvio, si dovranno adottare procedure straordinarie, complesse e con esiti assolutamente incerti". Un blocco che "potrebbe aver compromesso la possibilità di rispettare il cronoprogramma industriale".

Reazioni politiche - Secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso l'incidente "più che le trattative in corso (quella con gli azeri di Baku Steel per l'acquisizione, ndr) può compromettere la ripresa degli stabilimenti e l'occupazione. Verosimilmente l'impianto è del tutto compromesso". Duro l'attacco della senatrice di Italia Viva Raffaella Paita: "Urso si deve dimettere: è il principale responsabile del disastro dell’ex Ilva. La situazione è drammatica e il governo ha fallito su tutta la linea. Oggi il ministro ammette che l’azienda rischia la chiusura, con nuova cassa integrazione e altri posti di lavoro persi. Ma cosa ha fatto finora? Nulla. Né a livello nazionale né europeo per evitare ritardi e norme che bloccano il rilancio. E ora si comporta come se lo Stato, che ha già speso miliardi, non c’entrasse nulla. È gravissimo. Domani dovrà risponderne in Parlamento".

Sindacati - La richiesta della cassa integrazione agita il mondo sindacale. “Bisogna ragionare su due aspetti: il primo riguarda la cassa integrazione esistente, che dovrà continuare a dare una copertura immediata rispetto all’emergenza che si è venuta a creare, e vogliamo sapere la tempistica rispetto a questa situazione - spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria -. E poi ci aspettiamo dal Governo una convocazione per capire come sta procedendo la trattativa con Baku Steel e il governo e soprattutto quali sono le soluzioni per l’Aia (Autorizzazione integrata ambientale)".

