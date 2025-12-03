Ex Ilva, cittadini di Cornigliano esasperati dai cortei: "Chiediamo al Prefetto di intervenire. Domani alle 16 tutti in piazza Massena"

Prosegue il presidio dei lavoratori dell'ex Ilva in piazza Savio a Cornigliano, davanti alla stazione, in attesa dello sciopero generale dei metalmeccanici, che partirà domani alle 9 con il concentramento ai Giardini Melis di Cornigliano e poi la marcia verso la Prefettura. Questa mattina intorno alle 11 c'è stato un alleggerimento delle chiusure stradali: la Guido Rossa è stata riaperta in entrambe le direzioni, anche se restano chiusi l’ingresso e l’uscita da piazza Savio.

Contemporaneamente però è esplosa anche la rabbia di alcuni cittadini, residenti a Cornigliano, "stanchi" di questi giorni di sciopero e chiusure stradali.

"Giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 16.00 tutti in piazza Massena a Cornigliano per dire BASTA ai gravi problemi che i manifestanti dell'ex ILVA stanno creando a Cornigliano e a tutta Genova. I genovesi non sono responsabili dei vostri problemi ma a causa vostra stanno pagando duramente le conseguenze delle vostre azioni. A farne le spese non sono i responsabili del vostro malcontento ma gli ammalati gravi, soprattutto gli oncologici, i bambini, gli anziani, gli esercizi, tanti perderanno il posto di lavoro a causa vostra perché impedite alla gente di recarsi al lavoro. Chiediamo al Prefetto di intervenire e di fermare subito questo scempio".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.