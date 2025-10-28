Ex Ilva, due molotov e un cartello "No al forno" davanti allo stabilimento di Cornigliano

Allarme nella mattinata di oggi a Cornigliano, dove due bottiglie molotov sono state ritrovate davanti a uno degli ingressi dello stabilimento ex Ilva di Genova. Accanto agli ordigni artigianali, lasciati a terra in modo ben visibile, un cartello con la scritta “No al forno”.





Il ritrovamento è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando alcuni addetti alla sicurezza interna hanno notato le bottiglie sospette e hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato la natura degli ordigni.





Le indagini sono state affidate alla Digos, che sta cercando di ricostruire la dinamica e il possibile messaggio dietro il gesto.

