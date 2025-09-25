Ex Ilva: dopo Baku Steel, sta per lasciare anche Jindal e la partita si complica
di steris
In corsa resterebbe ora solo il fondo statunitense Bedrock, mentre gli altri soggetti, tra cui alcuni italiani, sarebbero interessati solo a singoli asset
A poche ore dalla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse sull’acquisizione di Acciaierie d’Italia, un’altra porta si chiude per il futuro dell’ex Ilva. Dopo il ritiro ufficiale del gruppo Baku Steel, secondo fonti vicine al dossier, anche Jindal Steel International sarebbe pronta a uscire di scena, per puntare tutto su un'altra operazione: l’acquisizione della divisione siderurgica europea di Thyssenkrupp.
Stando a indiscrezioni raccolte nell’ambiente industriale, il gruppo indiano avrebbe deciso di concentrare gli sforzi su Thyssenkrupp Steel Europe, dopo aver ricevuto pressioni in tal senso dai vertici tedeschi.
La notizia arriva dopo che, lo scorso 16 settembre, Thyssenkrupp AG aveva confermato di aver ricevuto una proposta non vincolante da Jindal, tramite la propria divisione internazionale, per l’acquisto della controllata Thyssenkrupp Steel Europe. L’offerta comprende un impegno da oltre 2 miliardi di euro, destinati a realizzare un impianto per la riduzione diretta del ferro (DRI) a Duisburg e a installare forni elettrici ad arco, in linea con i progetti di decarbonizzazione dell’industria siderurgica.
Il colosso tedesco vanta stabilimenti strategici in diverse città: Duisburg – oggi il principale polo siderurgico europeo a ciclo integrale – ma anche Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen (acciaio elettrico) e Andernach, specializzata negli acciai per imballaggio.
L’uscita di scena di Jindal dalla corsa per l’ex Ilva restringe ulteriormente il campo: sul tavolo dell’acquisizione dell’intero complesso industriale italiano, resterebbe ora solo il fondo statunitense Bedrock, mentre gli altri soggetti, tra cui alcuni italiani, sarebbero interessati solo a singoli asset.
