Ex Ilva, dieci offerte per gli stabilimenti: in corsa anche Bedrock e Flacks Group

Sono dieci le offerte presentate entro la mezzanotte del 26 settembre per l’acquisizione degli stabilimenti ex Ilva. Lo comunicano i Commissari Straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria (AS), Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli, insieme ai Commissari di ILVA in AS, Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi.

Due le proposte che riguardano l’acquisto dell’intero complesso aziendale: una da parte di Bedrock Industries e una da parte della cordata composta da Flacks Group e Steel Business Europe.

Le altre otto offerte si concentrano invece su singoli asset e sono state presentate da Renexia (Gruppo Toto), Industrie Metalli Cardinale (IMC), Marcegaglia, la cordata Marcegaglia + Sideralba, CAR Srl, la cordata Marcegaglia + Profilmec + Eusider, Eusider e Trans Isole.

A queste si aggiunge una proposta presentata da un soggetto politico, esclusa però dalla procedura in quanto non rispondente ai criteri stabiliti dal bando.

Sebbene il termine per la presentazione delle offerte non sia da considerarsi perentorio, eventuali proposte tardive saranno valutate solo se conterranno condizioni particolarmente favorevoli per la procedura.

I Commissari hanno annunciato che si prenderanno un periodo di tempo adeguato per esaminare tutte le proposte, tenendo conto in particolare degli aspetti occupazionali, della decarbonizzazione e dell’entità degli investimenti. L’obiettivo è garantire uno sviluppo sostenibile degli impianti e la massima tutela dei lavoratori coinvolti.

