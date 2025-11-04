Ex Ilva: Consiglio di Stato autorizza prosecuzione attività produttiva

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Acciaierie d’Italia, permettendo la continuazione delle attività produttive negli stabilimenti del gruppo, tra cui l’ex Ilva di Taranto e gli impianti di Genova, Novi Ligure e Racconigi.





La decisione sospende l’efficacia della sentenza del TAR Lombardia, che aveva respinto il ricorso dell’azienda contro un provvedimento dell’Arera (emanato il 7 ottobre 2023) relativo ai tempi per individuare il nuovo fornitore di gas e definire le modalità di trasporto.





Con l’ordinanza, la seconda Sezione del Consiglio di Stato ha disposto la prosecuzione della fornitura energetica per evitare l’interruzione dell’attività in siti considerati di interesse strategico nazionale, scongiurando così ripercussioni sull’occupazione.





L’udienza per la definizione nel merito del giudizio è fissata per il 9 giugno 2026.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.