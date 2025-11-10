Ex console Ecuador condannata per rapimento della figlia

Martha Lorena Fierro Baquero, ex console dell’Ecuador, è stata condannata a 2 anni e 6 mesi per aver portato nel 2021 la figlia di sei anni fuori dall’Italia, nonostante le fosse stata revocata la potestà genitoriale. La donna dovrà anche versare 100 mila euro come provvisionale. Il padre della bambina, lo scacchista Roberto Mogranzini, auspica il proseguimento delle indagini e l’intervento delle istituzioni. La vicenda è collegata a un altro procedimento per sequestro di persona ancora in corso.

