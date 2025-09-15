Ex area Piaggio a Finale Ligure: Regione e Comune avviano il percorso per la riqualificazione, tra semplificazione e sviluppo

Si è svolto oggi, presso la sede della Regione Liguria, il primo incontro del Collegio di vigilanza sull’ex area Piaggio di Finale Ligure, convocato su richiesta del Comune. All’appuntamento hanno partecipato il presidente della Regione Marco Bucci, in qualità di presidente del Collegio, e l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

“La Regione Liguria sostiene con decisione il Comune di Finale Ligure nel processo di valorizzazione di un’area strategica per tutto il territorio,” hanno dichiarato Bucci e Scajola. “Seguiremo le linee guida indicate dal Comune, offrendo supporto e coordinamento per sviluppare un progetto urbanistico sostenibile. La priorità sarà semplificare le procedure e accelerare i tempi, lavorando in stretta collaborazione con tutti i soggetti coinvolti. In futuro, anche FS e Anas saranno coinvolti per affrontare le questioni relative a logistica e infrastrutture.”

Il sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri, ha spiegato che oggi è stata formalizzata la richiesta di superare l’accordo di programma del 2008, che ha visto realizzata solo una minima parte delle previsioni, tra cui la delocalizzazione industriale di Piaggio e la demolizione parziale dei capannoni dismessi. “Si riparte quindi da zero, con un nuovo accordo che nasce da un rinnovato spirito di collaborazione tra le parti interessate. L’accordo precedente non è più sostenibile, sia per gli ingenti costi economici sia per il cambiamento del contesto socio-economico. Il recupero dell’area è una priorità assoluta, da affrontare tenendo conto delle nuove esigenze ambientali e territoriali.”

