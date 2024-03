Europee, lo spezzino Benifei (Pd) premiato come miglior europarlamentare da 'Parliament Magazine'

Il capodelegazione del PD al Parlamento Europeo Brando Benifei, spezzino di origine, ha vinto il premio, assegnato dalla rivista 'Parliament Magazine' di miglior eurodeputato della legislatura in tandem con l'europarlamentare romeno Dragos Tudorache, per il lavoro svolto come co-negoziatori della prima legge al mondo per la regolazione dell'Intelligenza Artificiale, l'AI Act europeo. "Sono onorato di questo riconoscimento dopo molti anni di lavoro su un tema di così grande rilevanza", ha detto Benifei.

"Con questa legge l'Europa prova a tracciare una direzione chiara per tutelare e bilanciare diritti, democrazia e innovazione, contrastando discriminazioni e creando opportunità. Ma come ho detto nel mio discorso di accettazione del premio, questo riconoscimento deve valere per il grande lavoro di tutto il Parlamento Europeo per dare forza all'Unione in anni molto difficili, penso su tutti allo straordinario impegno per la solidarietà portato avanti durante la crisi Covid dal compianto Presidente Sassoli", ha concluso l'europarlamentare spezzino.

Nell'ambito della cerimonia di assegnazione organizzata dalla rivista The Parliament Magazine, svoltasi ieri sera a Bruxelles alla presenza della Vicepresidente della Commissione Europea Suica e della leader dell'opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikanovskaja, fra gli altri è stato attribuito un premio postumo per il lavoro di Jacques Delors nella costruzione dell'Unione Europea, che è stato ritirato da Enrico Letta come presidente dell'istituto intitolato allo statista francese.