Europa, nuove strategie in efficienza e rinnovabili per abbattere i costi dell’energia

"Le imprese possono aumentare la loro competitività investendo nelle tecnologie legate alla transizione energetica, come le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica. Il nuovo piano della Commissione europea, il Clean Industrial Deal, si inserisce in questo contesto e fornisce agli Stati membri gli strumenti necessari per permettere ai consumatori di approfittare dei vantaggi economici delle rinnovabili. Ora è compito dei governi nazionali tradurre queste linee guida in politiche concrete, in particolare per quanto riguarda la fiscalità che incide sul prezzo dell’elettricità, che in Italia è tra le più alte d'Europa".

A sottolinearlo in un'intervista all'Eco di Bergamo è Marta Lovisolo, senior policy advisor per le politiche europee del think tank Ecco, un gruppo di esperti italiani specializzato in tematiche climatiche. "Per garantire la competitività dell’Europa, è fondamentale che il Piano d’azione per l’energia accessibile, che accompagna il Clean Industrial Deal, segua una visione a lungo termine, evitando di ricorrere solo a misure temporanee come gli aiuti statali per ridurre i costi", afferma Lovisolo. "Il Clean Industrial Deal offre un'opportunità strategica per potenziare la competitività dell'industria europea, creando certezza sugli investimenti e accelerando il passaggio a un’economia sostenibile. Tuttavia, è cruciale mantenere un quadro normativo stabile e trasparente per realizzare gli obiettivi climatici ed economici dell’Europa".

Sono interventi concreti? Quando vedremo i primi effetti? "Il Clean Industrial Deal è un piano operativo a sostegno dell'industria europea, con obiettivi ben definiti che potrebbero essere raggiunti già nei prossimi dodici mesi. Il focus sui prezzi dell’energia è, secondo noi, particolarmente rilevante, in quanto dimostra la consapevolezza del loro impatto sulla competitività in Europa. Il Piano d’azione per l’energia accessibile include due principi di grande importanza".

