Ecosostenibilità

Europa, le imprese chiedono regole chiare per la transizione verde

di R.S.

48 sec

Dopo il rallentamento del Green Deal, 110 aziende europee scrivono al Parlamento Ue: “Non indebolite gli obblighi sui piani climatici”

Europa, le imprese chiedono regole chiare per la transizione verde
SettimoLink

Mentre l’entusiasmo politico per il Green Deal europeo sembra affievolirsi, le aziende continuano a investire nella transizione ecologica ma temono un passo indietro.
La Commissione Juri ha approvato modifiche al pacchetto Omnibus che riducono drasticamente il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione e ai Piani di transizione climatica.

Le nuove soglie limiterebbero la CSRD alle aziende con oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di fatturato (da 47.000 a 4.700 realtà in Europa) e la CSDDD a quelle con più di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato (da 7.000 a 2.000).

Contro questa semplificazione, 110 imprese italiane ed europee, coordinate da Nativa e Fondazione per lo Sviluppo attraverso la rete CO2alizione, hanno firmato una lettera-appello al Parlamento europeo chiedendo un quadro normativo stabile e strumenti finanziari per sostenere la transizione.

«Le aziende vogliono una transizione reale, non solo di facciata» spiega Elena Basile di Nativa.
Tra i firmatari figurano Chiesi, Faac, Kerakoll, Florim, Mutti, Casillo, Bureau Veritas, Antica Erboristeria, Capua 1880 e Sardex.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: