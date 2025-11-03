Europa, le imprese chiedono regole chiare per la transizione verde

Mentre l’entusiasmo politico per il Green Deal europeo sembra affievolirsi, le aziende continuano a investire nella transizione ecologica ma temono un passo indietro.

La Commissione Juri ha approvato modifiche al pacchetto Omnibus che riducono drasticamente il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione e ai Piani di transizione climatica.

Le nuove soglie limiterebbero la CSRD alle aziende con oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di fatturato (da 47.000 a 4.700 realtà in Europa) e la CSDDD a quelle con più di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato (da 7.000 a 2.000).

Contro questa semplificazione, 110 imprese italiane ed europee, coordinate da Nativa e Fondazione per lo Sviluppo attraverso la rete CO2alizione, hanno firmato una lettera-appello al Parlamento europeo chiedendo un quadro normativo stabile e strumenti finanziari per sostenere la transizione.

«Le aziende vogliono una transizione reale, non solo di facciata» spiega Elena Basile di Nativa.

Tra i firmatari figurano Chiesi, Faac, Kerakoll, Florim, Mutti, Casillo, Bureau Veritas, Antica Erboristeria, Capua 1880 e Sardex.

