Euroflora, l'iniziativa di Coldiretti: "Le piante presidio di benessere e sostenibilità"

Il florovivaismo non è solo decorazione urbana: in Liguria diventa strumento di contrasto al cambiamento climatico, rigenerazione sociale ed economica. È quanto emerso dal convegno “Dal bosco alla città: il verde che cura”, tenutosi all’interno di Euroflora e promosso da Coldiretti, che ha evidenziato il ruolo strategico del verde nella salute pubblica e nella qualità della vita.





Crescita economica – Secondo un’analisi Coldiretti su dati Divulga, il florovivaismo italiano ha raggiunto un valore record di 3,3 miliardi di euro, con la Liguria protagonista grazie a un comparto da 446 milioni di euro nel 2023. Un risultato che consolida il trend positivo degli ultimi anni: nel 2022 la produzione regionale aveva toccato quota 435 milioni, nel 2021 erano 389. Circa due terzi della produzione agricola ligure proviene oggi dal settore florovivaistico.

Rigenerazione urbana – Il verde in città assume un valore che va oltre l’estetica. Lo ha ricordato il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci: “Riflettere sui vantaggi della presenza di aree verdi negli ambienti urbani significa riflettere anche sulla qualità della vita dei cittadini”. La zona della Foce, che ha ospitato il convegno, ospiterà presto un nuovo “bosco urbano” a piazzale Kennedy, simbolo della rigenerazione urbana che passa attraverso le piante.





Sostenibilità ambientale – I dati Coldiretti-CNR mostrano che piante e fiori assorbono CO2, riducono le polveri sottili e migliorano l’aria negli spazi indoor. Le terapie forestali e le strategie di piantumazione urbana diventano quindi parte integrante delle politiche di sostenibilità, come confermato dagli interventi dei ricercatori Francesco Meneguzzo e Rita Baraldi del CNR, e da Viola Follini di C40 Cities.





Ruolo strategico – “Il florovivaismo in Liguria non è solo un comparto economico – hanno dichiarato Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa di Coldiretti Liguria – ma un vero strumento di rigenerazione sociale e culturale”. Le imprese del settore, circa 19mila in tutta Italia su 30mila ettari coltivati, rappresentano una risorsa essenziale anche per la salute mentale e fisica, come sottolineato nel decennale dell’enciclica Laudato Si' di Papa Francesco, citata durante il convegno.





Politiche pubbliche – Il Vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, ha ribadito l’impegno istituzionale: “Il verde è una risorsa preziosa non solo per l’ambiente e l’economia, ma anche per il benessere delle persone. La Liguria crede nella forza rigenerativa del paesaggio”. Il ringraziamento è andato a Coldiretti e al suo presidente nazionale Ettore Prandini, per il lavoro svolto in favore di un’agricoltura moderna e consapevole.





Prospettive – L’appuntamento di Euroflora mostra come il florovivaismo sia sempre più legato a temi cruciali per il futuro delle città: sostenibilità, salute, economia. Un messaggio che dalla Liguria si rivolge al Paese, per uno sguardo rivolto a uno sviluppo urbano più verde e inclusivo.

