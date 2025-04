Euroflora 2025, vicepresidente Piana: “La Liguria torna capitale della floricoltura”

La Liguria si riafferma cuore pulsante della floricoltura italiana e internazionale. In occasione di Euroflora 2025, la manifestazione dedicata all’eccellenza florovivaistica, Genova ha ospitato la riunione della Conferenza Permanente per l’Agricoltura (CPA), alla presenza di tutti gli assessori regionali del comparto. Un appuntamento strategico, in una cornice altamente simbolica.

“La nostra regione è la culla della floricoltura industriale italiana – ha dichiarato Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura –. Nata nel Ponente ligure nel 1860, questa tradizione ha saputo radicarsi e svilupparsi a livello nazionale e mondiale. Ancora oggi, l’80% della produzione florovivaistica ligure è destinata all’export, superando le Alpi e gli oceani”.

Il vicepresidente ha sottolineato l’importanza di aver accolto la CPA all’interno di Euroflora, manifestazione fortemente voluta in Liguria dal sindaco e commissario straordinario Marco Bucci. Dopo le edizioni tenutesi ai Parchi di Nervi, Euroflora è tornata nella sua “sede naturale” sul rinnovato Waterfront di Levante, simbolo di rigenerazione urbana, innovazione e sostenibilità.

“La riunione di oggi è stata un’occasione preziosa per confrontarsi sulle principali sfide che il settore agricolo si trova ad affrontare – ha proseguito il vicepresidente –. Tra le priorità emerse: la semplificazione e velocizzazione dei finanziamenti, il sostegno alle filiere produttive strategiche come la floricoltura, e l’adozione di nuove tecnologie. Servono risorse tempestive, in tempi certi e con criteri chiari per dare risposte concrete a un settore che rappresenta non solo la nostra tradizione, ma anche una parte fondamentale del nostro futuro”.

