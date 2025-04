Euroflora 2025: treni, Regione aumenta offerta per il 1° maggio

Giovedì 1° maggio, la rete ferroviaria del nodo genovese sarà rafforzata con 24 corse aggiuntive tra le stazioni di Voltri e Nervi. A questi si aggiunge un potenziamento delle tratte Milano-Genova, grazie all'utilizzo di treni Rock in doppia composizione, per offrire il doppio dei posti disponibili. L'iniziativa, promossa da Trenitalia in collaborazione con la Regione Liguria, è stata pensata per rispondere all’aumento previsto del numero di passeggeri, in gran parte diretti a Euroflora, in occasione della giornata festiva.





“Con questi treni supplementari miglioreremo la mobilità nell’area metropolitana, facilitando l’accesso a Euroflora per cittadini e turisti,” ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola. “Abbiamo concordato con Trenitalia un servizio intensificato rispetto al normale orario festivo, garantendo corse regolari dalle 9.00 del mattino fino alle 20.39 tra Genova Voltri, Brignole e Nervi.”





Il potenziamento coinvolgerà anche i treni in arrivo dalle riviere di Ponente e Levante e, in parte, quelli provenienti da Torino e Milano, con l’aggiunta di convogli a capacità raddoppiata. Questa doppia misura conferma l’impegno della Regione Liguria nell’assicurare risposte efficaci alle esigenze dei viaggiatori, anche in occasione di eventi straordinari.

