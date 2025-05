Euroflora 2025, il progetto viene scelto per il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia

L’allestimento generale progettato per Euroflora Genova 2025 è stato selezionato per rappresentare l’Italia alla 19ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. Una scelta che premia il lavoro dell’architetto Matteo Fraschini e di Porto Antico di Genova, riconosciuto per l’originalità progettuale e la coerenza con il tema curatoriale Terrae Aquae. L’Italia e l’intelligenza del mare.

Selezione – Il progetto, ideato da Fraschini per Urges-Gruppo Valagussa e commissionato da Porto Antico, è stato scelto per il Padiglione Italia per la sua capacità di unire ricerca, visione e connessione con lo spazio urbano e naturale.

Concept – Il masterplan si è sviluppato in una sequenza di installazioni temporanee, tra cui gli “Origami” ispirati a reti da pesca, fiori e vele. Una narrazione pensata per reinterpretare lo spazio urbano e metterlo in relazione con mare, cielo e natura.

Contesto – L’intervento si inserisce nell’area del nuovo Waterfront di Levante, oggetto di riqualificazione secondo il progetto di Renzo Piano. L’allestimento ha occupato circa 85.000 mq, proponendo una lettura alternativa del paesaggio costiero genovese.

Riconoscimento – “Nonostante la sua natura temporanea, il progetto ha suggerito un nuovo modo di concepire il rapporto tra terra e mare”, ha commentato Fraschini.

Valori – “Motivazione e sostenibilità sono i due temi chiave pienamente interpretati dal progetto”, ha aggiunto Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico.

Biennale – Il Padiglione Italia sarà ospitato alle Tese delle Vergini dell’Arsenale di Venezia, dal 10 maggio al 23 novembre 2025, con una riflessione sul Mediterraneo e l’interazione tra acqua e terra.

