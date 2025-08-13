Estate in sicurezza: Polizia al fianco dei cittadini in viaggio

Con l’esodo estivo entrato nel vivo e milioni di italiani in movimento per raggiungere familiari o mete di vacanza, la Polizia di Stato rafforza la propria presenza su tutto il territorio nazionale per garantire viaggi sicuri e sereni. È questo il messaggio al centro della campagna “Estate in Sicurezza”, presentata oggi in un comunicato ufficiale.





La Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria e il Reparto Volo sono in prima linea lungo strade, autostrade, stazioni e cieli, con l’obiettivo di prevenire incidenti, scoraggiare comportamenti pericolosi e offrire assistenza concreta ai viaggiatori.





Sulle principali arterie del traffico nazionale, la Polizia Stradale intensifica i controlli per contrastare le condotte di guida più rischiose e sensibilizzare gli automobilisti alla prudenza. Nelle stazioni, tra flussi di partenze e arrivi, gli agenti della Polizia Ferroviaria presidiano i binari con attività di vigilanza e prevenzione. Dall’alto, infine, il Reparto Volo sorveglia i movimenti con elicotteri e aeromobili, pronti a intervenire in caso di emergenza.





A raccontare questo impegno costante è anche uno spot istituzionale realizzato dalla Polizia di Stato, che raccoglie immagini autentiche del lavoro quotidiano degli operatori: «Scene che li ritraggono mentre aiutano, ascoltano, accompagnano», si legge nel comunicato.





"In ogni scenario, che sia sotto il sole dell’autostrada, fra i binari affollati o in volo silenzioso, si racconta un’unica storia: quella di una presenza vicina e pronta ad #essercisempre" – conclude la nota diffusa oggi da Roma.





Una campagna che, oltre alla sicurezza, vuole sottolineare il ruolo di prossimità e supporto che la Polizia di Stato continua a garantire anche nei mesi estivi.

