Estate da record per l'Aeroporto di Genova: nuove rotte e crescita del 10% nei posti disponibili

L'estate si preannuncia da record per l'aeroporto di Genova, che vede crescere la propria offerta con 1.375.000 posti disponibili, un incremento del 10% rispetto allo scorso anno, grazie a nuove rotte e al potenziamento di quelle già esistenti. In particolare, si rafforzano i voli charter destinati al mercato crocieristico, con l'introduzione, a partire da maggio, del nuovo collegamento con Vienna, operato da Austrian Airlines, pensato per i passeggeri delle crociere Costa.

"La crescita della capacità del Genova City Airport continua con l'inserimento di nuove destinazioni e l'estensione dei collegamenti esistenti", spiega la società in una nota. Tra le novità, spicca la presenza di Aeroitalia con la sua base a Genova, che ha aperto collegamenti verso Salerno, Alghero e Olbia, potenziando così la rete di voli italiani.

In aggiunta, Ryanair ha inaugurato una nuova rotta verso Tirana, che va ad affiancarsi a quella già operata da Wizz Air, ampliando significativamente l’offerta per la capitale albanese. Tra le novità già annunciate, si confermano anche i collegamenti con Madrid (Volotea) e Roma FCO (Aeroitalia), che continueranno anche durante la stagione estiva.

Le rotte stagionali confermate includono voli per Budapest (Wizz Air), Bucarest (Ryanair), Manchester (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Olbia (Volotea, ITA Airways) e Copenaghen (SAS).

"Con l'apertura della stagione estiva 2026, ci prepariamo a offrire sempre più destinazioni", commenta Francesco D'Amico, direttore generale dello scalo.

Daniele Casale, direttore Sviluppo commerciale e Marketing dell'aeroporto, sottolinea che la decisione delle compagnie di lanciare nuovi collegamenti e potenziare quelli esistenti riflette la crescente attrattività del Genova City Airport sia per i passeggeri che per gli operatori turistici, consolidando così il ruolo dello scalo come porta d'accesso ai porti liguri.

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