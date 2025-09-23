Escursionista tedesca morsa da vipera nei boschi dell’Imperiese: soccorsa in elicottero

Attimi di paura nei boschi di Mendatica, nell’entroterra di Imperia, dove una donna tedesca è stata morsa da una vipera mentre percorreva il sentiero che conduce alle cascate dell'Arroscia.

Sul posto sono intervenuti prontamente il personale del 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Le operazioni di soccorso sono state complesse a causa del terreno impervio, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso Grifo, che ha provveduto al trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La donna è stata trovata cosciente, ma al momento non sono note le sue condizioni cliniche. L’episodio rilancia l’attenzione sulla prudenza da adottare durante le escursioni in zone montane, soprattutto nei periodi più caldi in cui le vipere sono più attive.

