Escursionista morto al Parco di Portofino, da ieri le nuove regole sulla sicurezza proprio nel tratto dell'incidente

Per un tratto del sentiero da dove oggi è precipitato e morto un escursionista, ieri il Consiglio di amministrazione del Parco regionale aveva deciso di mettere in atto alcune restrizioni per migliorare la sicurezza. In particolare il Cda ha cambiato le regole di accesso di uno dei punti più panoramici del Parco di Portofino sul sentiero che, dalle Batterie va a San Fruttuoso passando da Cala dell'Oro e da Costa del Termine. Le nuove regole sono le stesse previste per la fruizione della Via dei Tubi, l'acquedotto ottocentesco che riforniva Camogli, una ferrata dove si possono fare escursioni solo se si è autorizzati dall'Ente Parco di Portofino.

Già a febbraio, il Cda aveva messo sul tavolo le modifiche al regolamento di fruizione per il Passo del Bacio, tratto in cui negli ultimi anni si sono verificati numerosi incidenti. Alle nuove regole si affiancherà l'attività di vigilanza dei guardiaparco e gli assistenti. Il problema riguarda le condizioni in cui si arriva in quel punto: il sentiero è lungo, quasi tutto sotto al sole.

(foto: pagina Facebook "Parco di Portofino)